Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, заметив, что россияне недовольны деятельностью коллаборантов, потому везут "специалистов" из России.

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Люди вынуждены голосовать

На левом берегу Херсонской области проходит театр абсурда, который россияне называют "выборами". Если анализировать, как это происходило на правом берегу Херсонской области во время так называемого "референдума", то цифры с процентами не будут сходиться.

Российские захватчики совершают придомовые обходы в некоторых населенных пунктах. Люди пытаются скрыться, но кому не удается вынуждены участвовать и ставить галочки,

– сказал Соболевский.

Трудно отказать, когда к тебе приходят вооруженные люди в масках, а рядом местные коллаборантами с бюллетенями. Отказ от участия в выборах это фактически путь к списку нелояльных людей российским "властям". Но, несмотря на это, многие отказываются от участия в этом шоу.

Почему россияне недовольны работой коллаборантов: смотрите видео

Везут "специалистов" из России

На оккупированной территории Херсонской области маленький процент идейных коллаборантов, ожидавших "русского мира". Большинство из них – это неизвестные люди, для которых появилась возможность получить "власть". Оккупанты играют на амбициях людей, которые не имели успеха до полномасштабного вторжении в свободном обществе.

У многих нет образования и опыта работы, но им предлагают высокие должности. В основном это максимально отрицательные персонажи, которых до оккупации никто не знал, но сейчас они получают определенные полномочия.

Уже мы видим тенденцию, что их меняют. Им дали полгода "поработать" и уже даже сами оккупанты видят, что ни к чему хорошему это не приводит. Сейчас их пытаются менять, но не на кого. Ведь достойные кандидаты уехали или отказались сотрудничать с агрессором,

– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Оккупанты пытаются из России завозить "специалистов", но их там тоже немного. Они понимают, что это регион не дружественный для России, ведь большинство населения на оккупированных территориях Украины негативно настроены против России.

Псевдовыборы на оккупированных территориях