Как рассказал 24 Каналу депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин, происходящее в оккупированных регионах даже "выборами" назвать нельзя. Скорее это сборище сумасшедших под прикрытием террористов с оружием.

Важно Оккупанты Бердянска начинают псевдовыборы громко: на "избирательный участок" пришел "хлопок"

Желающих голосовать нет

Так называемое "досрочное голосование", которое оккупанты проводили с 31 августа по 7 сентября, в частности, в Мариуполе продемонстрировало, что даже в местах скопления людей нет тех, кто желает принять участие в этих псевдовыборах.

Также на призывы бывших председателей ОСМД, которые остались в Мариуполе, местные жители не идут голосовать. Даже когда оккупанты устраивали поквартирный обход, люди не открывали двери,

– подчеркнул депутат Мариупольского горсовета.

В Мариуполе нет желающих участвовать в псевдовыборах: смотрите видео

Россияне располагают так называемые "пункты для голосования" в людных местах – на остановках общественного транспорта, рынках, у продуктовых магазинах, где есть вероятность "поймать" людей и привлечь к "голосованию".

"Кроме того, у "пунктов для голосования" не наблюдается массовость людей. В лучшем случае можно увидеть 1 – 2 человека. И это случайные прохожие, которых цепляют на улице, а им сложно отказать, учитывая, что рядом стоит человек с автоматом", – заметил Дмитрий Забавин.

Обратите внимание! МИД Украины призвал мир не признавать так называемые "выборы" в местные оккупационные администрации на оккупированных территориях, которые проводит страна-агрессор. Осуществляя их, Россия грубо нарушает "суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, включая Устав ООН". Также МИД призвал международных партнеров "осудить ничтожные и произвольные действия России", а также "не признавать легитимность ни одной "администрации", которая будет создана по итогам незаконных выборов".

Что известно о псевдовыборах на оккупированных территориях