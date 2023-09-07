Проте наразі до міста прибули нібито громадяни КНР, які співали в театрі російські пісні. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що в Маріуполі відбуваються точкові "вистави" в межах псевдовиборів.

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"Намалюють" цифри такі, які потрібно

Також найближчими днями в Маріуполі напевно з'являться так звані "міжнародні спостерігачі", такі само, як були на псевдореферендумі торік.

Це здебільше громадяни Європейського Союзу, які чомусь у своїх країнах перебувають в розшуку. Але вони, як "незалежні спостерігачі" з Європи завжди присутні на виборах на окупованих територіях України.

Певна частина шоу на "виборах" буде, але крім шоу – немає нічого,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.

Він пояснив, як відбуваються "вибори" в Маріуполі. Підходить людина до місця, де проходить волевиявлення, та говорить, що хоче проголосувати. У неї питають П.І.Б. та адресу. Він називається, припустимо, Іванов Іван Іванович та називає адресу проживання. Йому дають бюлетень й він голосує. Потім він підходить до наступного місця голосування, та вже називається Петровим Петром Петровичем. Йому дають новий бюлетень і він знову віддає свій голос.

Як відбуваються псевдовибори в Маріуполі: дивіться відео

До того ж всі бюлетені в Маріуполі зберігаються у 63-й школі, де розташований так званий штаб організації "виборів". Там члени штабу закриваються по ночах та заповнюють бюлетені на підтримку правлячої партії в Росії. І вони "намалюють" цифру таку, яку потрібно окупантам.

"І тому немає сенсу привозити людей, щоб отримати більше голосів. Занадто складно притягнути до Маріуполя велику їх кількість, якщо досягти такого ж результат можна зі значно меншою. Достатньо всадити їх за стіл і дати в руки олівець", – наголосив Петро Андрющенко.

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