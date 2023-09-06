Наші військові роблять це з допомогою листівок, які скидають з дронів. У Центрі національного спротиву розповіли, що українські військові розкидають листівки по всій лінії фронту.
Дивіться також Навіть "почекуни" протестують: "вибори" у Маріуполі вражають абсурдністю
Як Сили Оборони поширюють листівки на окупованих територіях
Бійці Сил Оборони кожен день за допомогою безпілотників успішно поширюють листівки з закликом ігнорувати російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях,
– розповіли у Центрі нацспротиву.
Там зазначили, що українські військові щодня поширюють листівки вздовж всієї лінії зіткнення: від Луганська до Херсона.
На відео є кадри успішної роботи безпілотника над Новою Каховкою,
– пояснили у Центрі.
Вони також зауважили, що листівки нагадують, що фейкове волевиявлення росіян несе суто пропагандистський характер.
Як наші військові поширюють листівки на окупованих територіях: дивіться відео
Фейкові "вибори" росіян на окупованих територіях: останні новини
- Росія проводить псевдовибори на окупованих територіях України. Британська розвідка пояснила, що окупанти 8 – 10 вересня хочуть провести псевдовибори на окупованих територіях України паралельно з виборами у Росії, щоб путінська партія "Єдіная Рассія" могла "закріпити контроль і вплив Кремля" на тих українських територіях, що зараз перебувають під тимчасовою окупацією росіян.
- До речі, на окупованих територіях 31 серпня вже нібито стартувало так зване "дострокове голосування". Далі росіяни планують провести буцімто "підготовче" і тільки після цих шабашів 10 вересня буде головний – "єдиний день голосування".
- Попри бажання російських загарбників, у Херсонській області люди відмовляються від участі в шоу. Хоч росіяни вже вигадали явку орієнтовно 47% від всієї кількості виборців, та насправді окупанти ходять до людей додому. Мешканці намагаються сховатися, проте кому не вдається – змушені брати участь й ставити галочки.