Наші військові роблять це з допомогою листівок, які скидають з дронів. У Центрі національного спротиву розповіли, що українські військові розкидають листівки по всій лінії фронту.

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Як Сили Оборони поширюють листівки на окупованих територіях

Бійці Сил Оборони кожен день за допомогою безпілотників успішно поширюють листівки з закликом ігнорувати російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях,

– розповіли у Центрі нацспротиву.

Там зазначили, що українські військові щодня поширюють листівки вздовж всієї лінії зіткнення: від Луганська до Херсона.

На відео є кадри успішної роботи безпілотника над Новою Каховкою,

– пояснили у Центрі.

Вони також зауважили, що листівки нагадують, що фейкове волевиявлення росіян несе суто пропагандистський характер.

Як наші військові поширюють листівки на окупованих територіях: дивіться відео

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