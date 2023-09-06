Наши военные делают это с помощью листовок, которые сбрасывают с дронов. В Центре национального сопротивления рассказали, что украинские военные разбрасывают листовки по всей линии фронта.
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Как Силы Обороны распространяют листовки на оккупированных территориях
Бойцы Сил Обороны каждый день с помощью беспилотников успешно распространяют листовки с призывом игнорировать российские "выборы" на временно оккупированных территориях,
– рассказали в Центре нацсопротивления.
Там отметили, что украинские военные ежедневно распространяют листовки вдоль всей линии столкновения: от Луганска к Херсону.
На видео есть кадры успешной работы беспилотника над Новой Каховкой,
– объяснили в Центре.
Они также заметили, что листовки напоминают, что фейковое волеизъявление россиян несет чисто пропагандистский характер.
Как наши военные распространяют листовки на оккупированных территориях: смотрите видео
Фейковые "выборы" россиян на оккупированных территориях: последние новости
- Россия проводит псевдовыборы на оккупированных территориях Украины. Британская разведка объяснила, что оккупанты 8 – 10 сентября хотят провести псевдовыборы на оккупированных территориях Украины параллельно с выборами в России, чтобы путинская партия "Единая Россия" могла "закрепить контроль и влияние Кремля" на украинских территориях, которые сейчас находятся под временной оккупацией россиян.
- Кстати, на оккупированных территориях 31 августа уже якобы стартовало так называемое "досрочное голосование". Далее россияне планируют провести якобы "подготовительное" и только после этих шабашей 10 сентября будет главный – "единственный день голосования".
- Несмотря на желание российских захватчиков, в Херсонской области люди отказываются от участия в шоу. Хотя россияне уже придумали явку ориентировочно 47% от всего количества избирателей, на самом деле оккупанты ходят к людям домой. Жители пытаются скрыться, однако кому не удается – вынуждены участвовать и ставить галочки.