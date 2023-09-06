Наши военные делают это с помощью листовок, которые сбрасывают с дронов. В Центре национального сопротивления рассказали, что украинские военные разбрасывают листовки по всей линии фронта.

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Как Силы Обороны распространяют листовки на оккупированных территориях

Бойцы Сил Обороны каждый день с помощью беспилотников успешно распространяют листовки с призывом игнорировать российские "выборы" на временно оккупированных территориях,

– рассказали в Центре нацсопротивления.

Там отметили, что украинские военные ежедневно распространяют листовки вдоль всей линии столкновения: от Луганска к Херсону.

На видео есть кадры успешной работы беспилотника над Новой Каховкой,

– объяснили в Центре.

Они также заметили, что листовки напоминают, что фейковое волеизъявление россиян несет чисто пропагандистский характер.

Как наши военные распространяют листовки на оккупированных территориях: смотрите видео

Фейковые "выборы" россиян на оккупированных территориях: последние новости