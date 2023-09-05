Российские захватчики хотят 8 – 10 сентября провести псевдовыборы на оккупированных территориях Украины параллельно с выборами в России. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании за 5 сентября.

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Зачем оккупантам эти "выборы"

Как пояснили западные разведчики, путинская партия "Единая Россия" стремится таким образом закрепить контроль и влияние Кремля на тех украинских территориях, которые сейчас находятся под временной оккупацией россиян.

Захватчики уже начали "голосование" в оккупированном и разрушенном Мариуполе. Также псевдовыборы стартовали на оккупированной части Запорожской области.

С какими проблемами столкнулась Россия

Россиянам не хватает кадров среди гауляйтеров и захватчиков.

Хотя идентифицированы более 1000 кандидатов – есть нехватка квалифицированных и опытных среди них. Отсутствуют также независимые кандидаты, не являющиеся членами прокремлевских партий, что указывает на то, что это не будут свободные или честные выборы,

– заявили британские аналитики.

Разведка Великобритании также упомянула в своем обзоре данные Центра национального сопротивления. Там заявили, что оккупационные администрации значительно преувеличили количество избирателей в списках.

Кроме этого, аналитики привели результаты кремлевских опросов. Согласно им, "Единая Россия" наберет 80% "голосов" в четырех временно оккупированных регионах Украины и с высокой вероятностью получит большинство мест.

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