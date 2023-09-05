Российские захватчики хотят 8 – 10 сентября провести псевдовыборы на оккупированных территориях Украины параллельно с выборами в России. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании за 5 сентября.
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Зачем оккупантам эти "выборы"
Как пояснили западные разведчики, путинская партия "Единая Россия" стремится таким образом закрепить контроль и влияние Кремля на тех украинских территориях, которые сейчас находятся под временной оккупацией россиян.
Захватчики уже начали "голосование" в оккупированном и разрушенном Мариуполе. Также псевдовыборы стартовали на оккупированной части Запорожской области.
С какими проблемами столкнулась Россия
Россиянам не хватает кадров среди гауляйтеров и захватчиков.
Хотя идентифицированы более 1000 кандидатов – есть нехватка квалифицированных и опытных среди них. Отсутствуют также независимые кандидаты, не являющиеся членами прокремлевских партий, что указывает на то, что это не будут свободные или честные выборы,
– заявили британские аналитики.
Разведка Великобритании также упомянула в своем обзоре данные Центра национального сопротивления. Там заявили, что оккупационные администрации значительно преувеличили количество избирателей в списках.
Кроме этого, аналитики привели результаты кремлевских опросов. Согласно им, "Единая Россия" наберет 80% "голосов" в четырех временно оккупированных регионах Украины и с высокой вероятностью получит большинство мест.
Больше новостей о псевдовыборах на временно оккупированных территориях
- Напомним, захватчики решили начать так называемое "досрочное голосование". Ящик для бюллетеней будет носить по жилищам людей член оккупационной комиссии в сопровождении представителей "народного ополчения" с автоматами.
- Правозащитник Павел Лисянский в комментарии 24 Каналу объяснил, почему Россия спешит с псевдовыборами. Он назвал 3 причины. Оккупанты хотят фактически заставить людей "проголосовать", выяснить, кто из них имеет российский паспорт, и выявить тех, кто поддерживает Украину.
- Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что эти псевдовыборы не имеют ничего общего с демократией. По его словам, российские оккупанты заставляют местных жителей "голосовать" за "Единую Россию" и снимают все на видео.