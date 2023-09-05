Російські загарбники хочуть 8 – 10 вересня провести псевдовибори на окупованих територіях України паралельно з виборами у Росії. Про це мовиться у звіті розвідки Великої Британії за 5 вересня.
До теми Росія почала псевдовибори на окупованих територіях: кого висунула у кандидати
Навіщо окупантам ці "вибори"
Як пояснили західні розвідники, путінська партія "Єдина Росія" прагне у такий спосіб закріпити контроль і вплив Кремля на тих українських територіях, що зараз перебувають під тимчасовою окупацією росіян.
Загарбники вже розпочали "голосування" в окупованому та зруйнованому Маріуполі. Також псевдовибори стартували на окупованій частині Запорізької області.
З якими проблемами зіткнулася Росія
Росіянам не вистачає кадрів серед гауляйтерів та загарбників.
Хоча ідентифіковані понад 1000 кандидатів – є брак кваліфікованих і досвідчених серед них. Відсутні також незалежні кандидати, які не є членами прокремлівських партій, що вказує на те, що це не будуть вільні чи чесні вибори,
– заявили британські аналітики.
Розвідка Великої Британії також згадала у своєму огляді дані від Центру національного спротиву. Там заявили, що окупаційні адміністрації значно перебільшили кількість виборців у списках.
Крім цього аналітики навели результати кремлівських опитувань. Згідно із ними, "Єдина Росія" набере 80% "голосів" в чотирьох тимчасово окупованих регіонах України та з високою ймовірністю отримає більшість місць.
Більше новин про псевдовибори на тимчасово окупованих територіях
- Нагадаємо, загарбники вирішили розпочати так зване "дострокове голосування". Скриньку для бюлетенів носитиме по помешканнях людей член окупаційної комісії у супроводі представників "народного ополчення" з автоматами.
- Правозахисник Павло Лисянський у коментарі 24 Каналу пояснив, чому Росія поспішає з псевдовиборами. Він назвав 3 причини. Окупанти хочуть фактично змусити людей "проголосувати", з'ясувати, хто з них має російський паспорт, та виявити тих, хто підтримує Україну.
- Раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що ці псевдовибори не мають нічого спільного з демократією. За його словами, російські окупанти змушують місцевих жителів "голосувати" за "Єдину Росію" та знімають все на відео.