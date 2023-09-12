Відповідні кадри оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Про це пише 24 Канал.
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"FPV-камікадзе в руках наших військових дуже ефективні"
Олександр Сирський розповів, що під Соледаром українські воїни продовжують знищувати техніку окупантів.
На відео – результати злагодженої роботи аеророзвідників 30-ї ОМБр "Команда Вялого" та їхніх побратимів з інших підрозділів. FPV-камікадзе в руках наших військових дуже ефективні,
– підкреслив генерал-полковник.
Зауважимо, що на оприлюднених кадрах, дрони знищують російську бронетехніку, зокрема, замасковану, КамАЗ, ЗРК "Стріла-10" та вантажівки УРАЛ.
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Як ЗСУ працюють по окупантах під Соледаром: дивіться відео
Росія вже втратила майже 270 тисяч бійців
- Зауважимо, що станом на ранок 12 вересня агресор вже втратив на війні проти України майже 270 тисяч своїх військових. Так, лише за минулу добу українські воїни ліквідували ще 550 окупантів.
- Окрім того, перетворили на брухт ще 123 одиниці російської техніки. Детальніше про втрати ворога читайте тут.