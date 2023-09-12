В этих районах украинские военные имели частичный успех. Пока они закрепляются на позициях, из которых удачно выбили врага.

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Силы обороны продвигаются у Клещиевки и Работиного.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работиного Запорожской области. В частности, украинские вытеснили противника с занимаемых позиций и закрепились на достигнутых рубежах.

В то же время Вооруженные Силы нашего государства продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Там наши защитники уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Кроме того, активно по врагу работала и авиация Сил обороны, нанесшая 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. В конце концов, подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 1 состав боеприпасов, 1 пункт управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

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