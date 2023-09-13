Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великобританії. Ймовірно, формування спрямоване на Луганську область на Північному Сході країни.
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За даними британської розвідки, зовсім недавно, у серпні 2023 року, в оголошеннях про набір військовослужбовців до 25-ї армії стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року.
Імовірно, підрозділи були терміново введені в бій уже частково через протяжність фронту та тому, що Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках,
– йдеться у повідомленні.
Водночас розвідка визнає реальну ймовірність того, що Росія спробує використати частини 25 армії для відновлення незадіяних резервних сил на фронті, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість.
Російська армія розбита
- За даними британської розвідки, у російській армії фіксують високий рівень відмов воювати через відсутність підготовки та мотивації. Дезертирів замінюють масою мобілізованих.
- Як заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов, професійна армія Росії закінчилася ще минулої осені.
- Сили оборони України з 24 лютого 2022 року ліквідували вже близько 270 тисяч російських загарбників, 590 з них – протягом останньої доби..