Об этом сообщают российские СМИ. Свой рекрутинг российских экс-зеков Росгвардия ведет с августа 2023 года, информирует 24 Канал.

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Что известно о найме Росгвардией бывших зеков-вагнеровцев

Сообщения о наборе в Росгвардию появились в закрытых чатах родственников боевиков ЧВК в конце лета 2023 года. Так родственницы бывших заключенных рассказали, что бывших вагнеровцев пригласили служить в Росгвардию, при этом проверку удалось пройти не всем.

Кроме того, военных, по словам источников издания, принимают не на руководящие должности и не в средний офицерский состав.

Одна из россиянок сообщила журналистам, что его близкому человеку удалось попасть в Росгвардию только потому, что "статья была не тяжелая". В Росгвардии у него пригласили документы о помиловании, окончании контракта и наличии судимости.

Также в ведомстве отправили запрос в исправительную колонию, где экс-заключенный отбывал наказание. Затем информацию передали на проверку в ФСБ, занявшую около одной недели.

Кроме того, один из российских журналистов позвонил в отделы кадров нескольких подразделений Росгвардии под видом бывшего вагнеровца со снятой судимостью. Там, в частности, подтвердили, что у экс-узников есть шанс попасть на службу в зависимости от характера совершенного преступления, а также того, насколько давно он попал в колонию.

В конце концов, в московском подразделении Росгвардии журналисту, который назвал себя осужденным по "наркотической" статье, отказали в возможности поступления на службу. При этом в ведомстве российского города Ростов-на-Дону сказали, что это возможно по отдельному одобрению руководства. Там также корреспонденту предложили отправиться охранять стратегические объекты во временно оккупированную часть Донецкой области.

В Институте изучения войны высказались о найме вагнеровцев

Аналитики американского Института изучения войны 12 сентября в своем отчете отметили, что Росгвардия, вероятно, вербует ранее заключенных бывших наемников ЧВК "Вагнера". Такие шаги были предприняты для того, чтобы покорить остатки вагнеровцев, одновременно укрепляя внутренний аппарат безопасности России.

Возможная активная вербовка Росгвардией бывших наемников ЧВК "Вагнера" заслуживает внимания на фоне недавних стремлений российского руководства усилить роль Росгвардии, как внутреннего органа безопасности после мятежа бывшего главаря вагнеровцев Пригожина,

– отметили эксперты.

Напоследок в ISW подчеркнули, что Росгвардия вербует бывших бойцов ЧВК "Вагнера", чтобы максимально сформировать свой резерв или, возможно, для прямого контроля над прежними элементами среди вагнеровцев в надежде укрепить внутреннюю безопасность после мятежа.

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