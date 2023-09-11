Вагнеровцы, отказавшиеся подписать контракт по минобороны России и продолжить воевать в Украине, станут частью ЧВК "ГардСервис" в Беларуси.
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Зачем Лукашенко своя ЧВК
Наемники "ГардСервиса" постоянно тренируются в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо".
Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО России и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис",
– говорится в сообщении.
Отмечается, что основная задача этой ЧВК – противодействие оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко.
Что известно о ЧВК "ГардСервис"Эта частная военная компания была создана специальным указом главы белорусского режима Александра Лукашенко в 2019 году. Она постоянно сотрудничает с наемниками из ЧВК "Вагнера".
Как вагнеровцы оказались в Беларуси
- После мятежа Пригожина стало известно, что Кремль предложил вагнеровцам подписать контракты по минобороны России. Тех, кто не захотел этого делать, переместили в Белоруссию.
- Известно, что участники ЧВК "Вагнера" принимают участие в учениях совместно с белорусскими военными.
- Тем временем в России вербовка наемников в эту частную компанию сейчас остановлена. Также известно, что Кремль хочет создать "государственный Вагнер", чтобы иметь полный контроль над наемниками и при этом иметь возможность и дальше мобилизовать зеков.