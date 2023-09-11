Вагнеровцы, отказавшиеся подписать контракт по минобороны России и продолжить воевать в Украине, станут частью ЧВК "ГардСервис" в Беларуси.

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Зачем Лукашенко своя ЧВК

Наемники "ГардСервиса" постоянно тренируются в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо".

Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО России и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что основная задача этой ЧВК – противодействие оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко.

Что известно о ЧВК "ГардСервис" Эта частная военная компания была создана специальным указом главы белорусского режима Александра Лукашенко в 2019 году. Она постоянно сотрудничает с наемниками из ЧВК "Вагнера".

Как вагнеровцы оказались в Беларуси