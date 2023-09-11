Вагнерівці, які відмовилися підписати контракт з міноборони Росії і продовжити воювати в Україні, стануть частиною ПВК "ГардСервіс" у Білорусі.
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Для чого Лукашенку своя ПВК
Найманці "ГардСервісу" постійно тренується в Маріній Горці Мінської області на базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо".
Всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО Росії та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс",
– мовиться в повідомленні.
Зазначається, що основне завдання цього ПВК – протидія опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Олександра Лукашенка.
Що відомо про ПВК "ГардСервіс"Ця приватна військова компанія була створена спеціальним указом голови білоруського режиму Олександра Лукашенка у 2019 році. Вона постійно співпрацює з найманцями з ПВК "Вагнера".
Як вагнерівці опинились в Білорусі
- Після "заколоту" Пригожина стало відомо, що Кремль запропонував вагнерівцями підписати контракти з міноборони Росії. Тих, хто не захотів цього робити, перемістили в Білорусь.
- Відомо, що учасники ПВК "Вагнера" беруть участь у навчаннях спільно з білоруськими військовими.
- Тим часом у Росії вербування найманців у цю приватну компанію наразі зупинене. Також відомо, що Кремль хоче створити "державний Вагнер", щоб мати повний контроль над найманцями й при цьому мати можливість й надалі мобілізувати зеків.