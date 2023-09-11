Вагнерівці, які відмовилися підписати контракт з міноборони Росії і продовжити воювати в Україні, стануть частиною ПВК "ГардСервіс" у Білорусі.

Дивіться також Добивали жінок і дітей: нові факти про звірства вагнерівців в Україні

Для чого Лукашенку своя ПВК

Найманці "ГардСервісу" постійно тренується в Маріній Горці Мінської області на базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо".

Всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО Росії та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс",

– мовиться в повідомленні.

Зазначається, що основне завдання цього ПВК – протидія опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Олександра Лукашенка.

Що відомо про ПВК "ГардСервіс" Ця приватна військова компанія була створена спеціальним указом голови білоруського режиму Олександра Лукашенка у 2019 році. Вона постійно співпрацює з найманцями з ПВК "Вагнера".

Як вагнерівці опинились в Білорусі