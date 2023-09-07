Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Він спілкувався з двома колишніми вагнерівцями – Максимом Зеленовим і Олексієм Чернявським, які брали участь в таких "зачистках".

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Збирали компромат на своїх же бійців

За останній час багато бійців, які покинули ПВК "Вагнера" зверталися до Володимира Осєчкіна, аби розповісти про те, що відбувалося. Щодо Зеленова й Чернявського – вони колишні ув'язнені, їх, як і багатьох інших новачків у ПВК "Вагнера", кинули на так звану "зачистку".

Загалом бійців відправляли на найстрашніші злочини, а Служба безпеки вагнерівців або ж російські спецслужби фіксували все це за допомогою дронів. Так вони збирали компромат на своїх же бійців, щоб вони часом не вирішили здатися в український полон чи тікати назад у Росію.

За нашою інформацією, двох бійців які відмовилися брати в цьому участь, розстріляли. Всі інші, зокрема Чернявський і Зеленов, були на таких "зачистках". Один з них зізнається у співучасті в злочинах, інший визнає себе як свідка,

– сказав російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net.

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У селі не мало залишитися жодного українця

Володимир Осєчкін зазначив, що всі опитані вагнерівці, які хоч і перебували в різних загонах, розповідають одну й ту саму інформацію, а їхні свідчення збігаються.

За словами правозахисника, вбивства мирних мешканців проходили за одним сценарієм.

Вагнерівці висувалися в невелике село, яке їм наказували "зачистити". Туди вони йшли кількома відділеннями по 10 – 12 людей. У відділення входив: снайпер, гранатометник, кілька стрільців, за ними завжди стежили російські квадрокоптери, які все фіксували й контролювали. За спинами бійців стояли командири, а ще далі спецслужбовці зі снайперськими гвинтівками, які мали наказ і повноваження розстрілювати всіх, хто намагатиметься повернутися назад і не виконати завдання.

Житловий район ділили на сектори, далі розходилися по будинках. Спочатку група мала закинути по дві гранати у вікно й по дві у двері. Тільки після цього заходила й робила "контрольні постріли", щоб жодна людина не залишилася живою,

– сказав Володимир Осєчкін.

Він також додав, що ставив терористам додаткові запитання, аби зрозуміти, чи велися у селі бойові дії, чи ховалися у будинках українські військові, чи хтось відкривав по них вогонь, але вони підтвердили, що цього не було. Вбиті люди були мирними мешканцями.

Коли я запитав, за яким принципом віддавалися такі накази, мені відповіли, що їхні командири й, зокрема Євгєній Пригожин, казали, що після "зачистки" в секторі немає залишитися нікого з українців. Тобто мовиться справді про геноцид, про винищення мирного населення за національною ознакою,

– акцентував Осєчкін.

Лише одна група вбила близько 40 жінок і дітей

Всередині ПВК "Вагнера" була створена група, яка об'єднувала хворих на ВІЛ і гепатит С. Осєчкін зауважив, що їм давали такі завдання, які б не змогла виконати жодна нормальна людина.

Загалом під час зачистки, про яку розповідали Зеленов і Чернявський, російські терористи вбили близько 40 людей, зокрема пенсіонерів, жінок та дітей. Чоловіків вони там не бачили.

"Хочу ще раз підкреслити, що в цьому населеному пункті не було бойових дій, там був розстріл, росправа і жорстокі вбивства великої кількості мирних громадян", – підкреслив російський правозахисник.

Всі матеріали вже відправили в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду й в комісію ООН. Їх мають опрацювати й перевірити.

Тим часом ООН не бачить доказів геноциду українців