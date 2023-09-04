Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні заявила, що вона не має достатніх фактів і доказів для того, щоб визнати те, що відбувається в Україні – геноцидом. Там заявили, що продовжать шукати цьому підтвердження.

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Росія має хотіти знищити українців

У березні 2023 року Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні мала таку саму позицію. Тоді теж казали про брак доказів. Як бачимо, через майже пів року вони продовжують повторювати ту саму тезу, як мантру.

Ми не дійшли висновку, що в Україні відбувається геноцид. Ми не маємо доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій у Конвенції про геноцид,

– заявив й цього разу голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.

За словами Мьосе, відповідно до Конвенції геноцид – дії, які здійснюють з умислом, з метою знищити певну групу людей у фізичний або біологічний спосіб. З цих слів випливає, що Росія має хотіти навмисне знищити українців, як націю. Якщо наявність цього бажання в росіян буде доведено, тоді можна вже говорити про геноцид.

Ерік Мьосе додав, що розслідування триватимуть. ООН ще намагатиметься знайти докази цілеспрямованого вбивства українців. Крім того, він заявив, що комісія розгляне певні заяви в росЗМІ на стосунок до питання про підбурювання до геноциду.

Знайшли багато доказів жорстокості

У комісії водночас наголосили, що виявили велику кількість воєнних злочинів. Більшість з них – про тортури, які застосовують росіяни до українців, а також свідомі повітряні атаки країни-агресорки по енергетичній інфраструктурі України.

Ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності,

– наголосив Ерік Мьосе.

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