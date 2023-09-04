Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине заявила, что у нее нет достаточных фактов и доказательств для того, чтобы признать происходящее в Украине – геноцидом. Там заявили, что продолжат искать этому подтверждение.
Смотрите также ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
Россия должна хотеть уничтожить украинцев
В марте 2023 года Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине имела такую же позицию. Тогда тоже говорили о нехватке улик. Как видим, спустя почти полгода они продолжают повторять тот же тезис, как мантру.
Мы не пришли к выводу, что в Украине происходит геноцид. У нас нет доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной в Конвенции о геноциде,
– заявил и на этот раз глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.
По словам Мёсе, согласно Конвенции, геноцид – действия, совершаемые с умыслом, с целью уничтожить определенную группу людей физическим или биологическим способом. Из этих слов следует, что Россия должна хотеть намеренно уничтожить украинцев как нацию. Если наличие этого желания у россиян будет доказано, тогда можно говорить о геноциде.
Нашли много доказательств жестокости
В комиссии подчеркнули, что обнаружили большое количество военных преступлений. Большинство из них – о пытках, которые применяют россияне к украинцам, а также о сознательных воздушных атаках страны-агрессора по энергетической инфраструктуре Украины.
Мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности,
– подчеркнул Эрик Мёсе.
Преступления России в Украине: последние новости
- Офис Генпрокурора сообщал, что сейчас анализирует более 100 тысяч военных преступлений России против Украины относительно наличия в них умысла "геноцида".
- Также пока эксперты ООН никак не могут найти подтверждения сознательному стремлению России уничтожить украинцев как нацию, наши правозащитники готовят представление в Международный уголовный суд для привлечения оккупантов к ответственности за совершенные военные преступления. Недавно харьковские правозащитники представили уже юридически подготовленное представление о зверствах захватчиков в Мариуполе.