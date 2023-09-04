Що пропонує Туреччина і ООН

На спільній конференції між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, було підготовлено нові пропозиції щодо відновлення "зернової угоди".

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У той час як Туреччина, координуючи свої дипломатичні зусилля з ООН, продовжує реанімувати Чорноморську зернову ініціативу, інші альтернативи цій угоді створюють проблеми з безпекою та вартістю,

– йдеться у матеріалі.

Серед вимог Росії для поновлення "зернової угоди" є такі пукти:

повторне підключення Россельхозбанку до системи SWIFT;

відновлення поставок сільськогосподарської техніки і запчастин до Росії;

зняття обмежень на страхування суден і заборони на доступ до портів.

Новий пакет пропозицій ООН щодо "зернової угоди" передбачає перепідключення "Россельхозбанка" до SWIFT і розморожування активів російських компаній, повідомило державне турецьке агентство Anadolu. Раніше це все теж "передбачалося", тільки так і не запрацювало,

– додала представниця МЗС Росії Марія Захаров.

Нагадаємо! Ще 13 липня Reuters писало про те, що генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував Володимиру Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії "Россєльхозбанку" до SWIFT.

Росія не хоче відпускати іноземні банки

Заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісеєв заявив, що російський уряд не дозволить так прости вийти іноземним банкам з ринку країни.

Ми заявили свою позицію, і вона залишається незмінною – ми будемо жорстко відпускати іноземні банки, це буде залежати від рішення про розморожування російських активів,

– сказав він.

Нині з Росії ймовірно хочуть вийти такі банки:

Райффайзен банк;

"ЮніКредит";

Сітібанк.

Проте політик наголосив, що австрійський Райффайзен банк не звертався з проханням на продаж активів.