ЄС готовий надати варіанти застосування заморожених російських активів
У Єврокомісії заявили про готовність надати пропозицію Україні.
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Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання.
Це питання активно обговорювалося на останньому засіданні Європейської Ради в кінці червня, між лідерами держав та урядів союзу.
Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня,
– додав він.
Також, нині триває робота з партнерами G7. Комісія готова надати докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами.
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За словами міністерки, логіка демократії не діє в автократичних країнах, а економічні санкції, які мали б мати економічний ефект – не діють.
Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться,
– заявила Анналена Бербок.