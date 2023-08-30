ЄС готовий надати варіанти застосування заморожених російських активів

У Єврокомісії заявили про готовність надати пропозицію Україні.

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Крістіан Віганд Речник Єврокомісії Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання.

Це питання активно обговорювалося на останньому засіданні Європейської Ради в кінці червня, між лідерами держав та урядів союзу.

Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня,

– додав він.

Також, нині триває робота з партнерами G7. Комісія готова надати докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами.

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За словами міністерки, логіка демократії не діє в автократичних країнах, а економічні санкції, які мали б мати економічний ефект – не діють.

Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться,

– заявила Анналена Бербок.

Нагадаємо! 23 червня ЄС затвердив 11 пакет санкцій проти Росії, який забороняє заходити в порти й шлюзи союзу суднам, яких компетентні органи підозрюють у причетності до перевезення підсанкційної нафти.