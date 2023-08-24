МЗС Німеччини розчарована ефектом санкцій на Росію

За словами політикині логіка демократії не діє в автократичних країнах, а економічні санкції, які мали б мати економічний ефект – не діють.

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Анналена Бербок Міністерка закордонних справ Німеччини Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться.

Нагадаємо! 23 червня ЄС затвердив 11 пакет санкцій проти Росії, який забороняє заходити в порти й шлюзи союзу суднам, яких компетентні органи підозрюють у причетності до перевезення підсанкційної нафти.

Китай скоротив імпорт російської продукції

У липні Китай імпортував російської продукції на 9,2 мільярда доларів, тобто на 8% менше ніж у червні. Того місяця обсяги навпаки зросли на 15,7%. Це відбулося через скорочення внутрішнього попиту.

Тож країна скоротила загальний імпорт на 12,4%, але попри це досі купує енергоносії, вугілля і більшість металів та руди зі значними знижками у Росії.

Зверніть увагу! Росія навпаки збільшує обсяги імпорту китайської продукції. У липні показник становив 10,3 мільярда доларів, що на 52% більше ніж попереднього місяця.