МЗС Німеччини розчарована ефектом санкцій на Росію
За словами політикині логіка демократії не діє в автократичних країнах, а економічні санкції, які мали б мати економічний ефект – не діють.
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Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться.
Китай скоротив імпорт російської продукції
У липні Китай імпортував російської продукції на 9,2 мільярда доларів, тобто на 8% менше ніж у червні. Того місяця обсяги навпаки зросли на 15,7%. Це відбулося через скорочення внутрішнього попиту.
Тож країна скоротила загальний імпорт на 12,4%, але попри це досі купує енергоносії, вугілля і більшість металів та руди зі значними знижками у Росії.