Як Росія обходить нафтову стелю

Ціна російської нафти, без перевезення, була у балтійських портах наприкінці травня близько 50 доларів, що менше ніж обмеження у 60 доларів. Проте уже з доставкою до Індії на базисі CIF, вона стала помітно вищою, – близько 66 доларів за барель. Таке явище спостерігається уже рік.

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Зверніть увагу! Вартість такого перевезення бареля приблизно вдвічі вища за ринкову – 9 доларів за барель. Тож різниця повертається до росії, що дозволило їй додатково заробити близько 800 мільйонів доларів у травні-липні цього року.

Варто згадати, що частка виторгу російського тіньового флоту становить 40% від усієї експортованої нафти, що принесло додаткових 30 мільйонів доларів країні. Загалом експорт російської нафти за три місяці досяг 39 мільярда доларів.

Дискаунт на російську нафту для Індії впав до 2 – 10 доларів за барель тож її імпорт почав фізично скорочуватися. Проте низькі ціни на Балтиці дозволили країні-агресорці використовувати танкери із західною страховкою, але коли ціна зросла їх кількість скоротилася.

Нагадаємо! У методичних рекомендаціях США для посередників прописано, що потрібно вимагати розбивки ціни на нафту та інші витрати. А відмову контрагента надати таку документацію слід розглядати як доказ того, що нафта або нафтопродукти були придбані дорожче за стелю.

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