Відомо, що атака морських дронів на цей корабель 4 серпня була спецоперацією Служби безпеки України та і Військово-морських сил. Власне, сам "Оленегорський горняк" був важливим для окупантів тим, що він перевозив велику кількість нафти.

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США бояться росту цін на нафту перед виборами

На жаль, корабель не потонув внаслідок атаки безпілотників, однак перехилився на один бік, через що його довелось відбуксовувати назад в порт у Новоросійську. За словами речника Головного управління розвідки Андрія Юсова, такі цілі для України – законні, оскільки, скажімо, сам порт є базою для заправки кораблів Чорноморського флоту Росії.

Водночас у виданні Financial Times припустили, що Сполучені Штати незадоволені через такі удари, оскільки вони можуть призвести до зростання ціни російську нафту. Аналітики переконані, що Вашингтону важливо зберігати стабільний ринок цін, оскільки до виборів не так багато часу.

Ця атака на нафтову інфраструктуру, очевидно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях. США спрямували зусилля на те, аби зберегти російську нафту на ринку та зупинити зростання цін. Адміністрація президента Джо Байдена хоче, щоб ціни на нафту залишалися стабільними перед президентськими виборами у 2024 році.

Експерти остерігаються того, що зі скороченням постачання російської нафти на ринок може виникнути криза, яка зменшить об'єми підтримки України.

Згідно з даними, лише за липень 2023 року ціни на нафту зросли на 15% (до майже 85 доларів за барель).

А от атака дронів на "Оленегорський горняк" біля Новоросійська змусила ціни підскочити несуттєво – всього на 1,2% (до 86 доларів за барель).

Зверніть увагу! Щодня з Новоросійська Росія експортує близько 600 тисяч барелів нафти. Окрім того, це головний пункт експорту нафти з Казахстану, де закінчується магістраль Каспійського трубопровідного консорціуму з потужністю 1,2 мільйона барелів на добу.

Додамо наостанок, що, за словами екскомандира батальйону роти "Айдар" Євгена Дикого, "Оленегорський горняк" не зможе звично функціонувати до кінця війни. Як він зазначив, це другий великий десантний корабель, який знищили Збройні Сили від початку повномасштабного вторгнення. Першим було судно "Саратов".