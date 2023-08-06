Известно, что атака морских дронов на этот корабль 4 августа была спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил. Собственно, сам "Оленегорский горняк" был важным для оккупантов тем, что он перевозил большое количество нефти.

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США боятся роста цен на нефть перед выборами

К сожалению, корабль не утонул в результате атаки беспилотников, однако накренился на одну сторону, из-за чего его пришлось отбуксовывать обратно в порт в Новороссийске. По словам спикера Главного управления разведки Андрея Юсова, такие цели для Украины – законны, поскольку, скажем, сам порт является базой для заправки кораблей Черноморского флота России.

В то же время, в издании Financial Times предположили, что Соединенные Штаты недовольны из-за таких ударов, поскольку они могут привести к росту цен на российскую нефть. Аналитики убеждены, что Вашингтону важно сохранять стабильный рынок цен, поскольку до выборов не так уж много времени.

Эта атака на нефтяную инфраструктуру, очевидно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах. США направили усилия на то, чтобы сохранить российскую нефть на рынке и остановить рост цен. Администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы цены на нефть оставались стабильными перед президентскими выборами в 2024 году.

Эксперты опасаются того, что вместе с сокращением поставок российской нефти на рынок может возникнуть кризис, который уменьшит объемы поддержки Украины.

Согласно данным, только за июль 2023 года цены на нефть выросли на 15% (до почти 85 долларов за баррель).

А вот атака дронов на "Оленегорский горняк" возле Новороссийска заставила цены подскочить несущественно – всего на 1,2% (до 86 долларов за баррель).

Обратите внимание! Ежедневно из Новороссийска Россия экспортирует около 600 тысяч баррелей нефти. Кроме того, это главный пункт экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается магистраль Каспийского трубопроводного консорциума с мощностью 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Добавим напоследок, что, по словам экс-командира батальона роты "Айдар" Евгения Дикого, "Оленегорский горняк" не сможет привычно функционировать до конца войны. Как он отметил, это второй крупный десантный корабль, уничтоженный Вооруженными Силами с начала полномасштабного вторжения. Первым было судно "Саратов".