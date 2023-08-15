Как Россия обходит нефтяной потолок

Цена российской нефти, без перевозки, была в балтийских портах в конце мая около 50 долларов, что меньше ограничения в 60 долларов. Однако уже с доставкой в Индию на базисе CIF, она стала заметно выше – около 66 долларов за баррель. Такое явление наблюдается уже год.

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Обратите внимание! Стоимость такой перевозки барреля примерно вдвое выше рыночной – 9 долларов за баррель. Так что разница возвращается в Россию, что позволило ей дополнительно заработать около 800 миллионов долларов в мае-июле этого года.

Следует упомянуть, что доля выручки российского теневого флота составляет 40% от всей экспортируемой нефти, что принесло дополнительные 30 миллионов долларов стране. В целом экспорт российской нефти, за три месяца достиг 39 миллиардов долларов.

Дискаунт на российскую нефть для Индии упал до 2 – 10 долларов за баррель и ее импорт начал физически сокращаться. Однако низкие цены на Балтике позволили стране-агрессорке использовать танкеры с западной страховкой, но когда цена возросла, их количество сократилось.

Напомним! В методических рекомендациях США для посредников прописано, что требуется разбивка цены на нефть и другие расходы. А отказ контрагента предоставить такую документацию следует рассматривать как доказательство того, что нефть или нефтепродукты были приобретены дороже потолка.

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