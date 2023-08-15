Как Россия обходит нефтяной потолок
Цена российской нефти, без перевозки, была в балтийских портах в конце мая около 50 долларов, что меньше ограничения в 60 долларов. Однако уже с доставкой в Индию на базисе CIF, она стала заметно выше – около 66 долларов за баррель. Такое явление наблюдается уже год.
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Следует упомянуть, что доля выручки российского теневого флота составляет 40% от всей экспортируемой нефти, что принесло дополнительные 30 миллионов долларов стране. В целом экспорт российской нефти, за три месяца достиг 39 миллиардов долларов.
Дискаунт на российскую нефть для Индии упал до 2 – 10 долларов за баррель и ее импорт начал физически сокращаться. Однако низкие цены на Балтике позволили стране-агрессорке использовать танкеры с западной страховкой, но когда цена возросла, их количество сократилось.
Связанный с Россией нефтяной танкерный флот сократился в десять раз
- Согласно данным Equasis, компания Gatik Ship Management из Мумбая, сейчас управляет флотом только из четырех нефтяных танкеров. Однако в апреле эта компания владела 42 суднами, большинство из которых было приобретено менее чем за год.
- Трудно понять, что действительно произошло с флотом. Суда, больше не находящиеся в коммерческом управлении Gatik, продолжают работать с российской нефтью. Сейчас они находятся под контролем целого ряда компаний, структура собственности которых тоже неясна, – пишут в Bloomberg.
- Компания Gatik привлекла внимание еще в начале этого года, поскольку ее флот очень быстро стал расти. Еще больше вопросов вызвало то, что большая часть этих танкеров перевозила российскую нефть.