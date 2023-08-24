МИД Германии разочарован эффектом санкций на Россию
По словам политики логика демократии не действует в автократических странах, а экономические санкции, которые должны иметь экономический эффект – не действуют.
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Мы обнаружили, что с помощью рациональных решений, рациональных мер, согласующих между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся.
Китай сократил импорт российской продукции
В июле Китай импортировал российскую продукцию на 9,2 миллиарда долларов, то есть на 8% меньше чем в июне. В текущем месяце объемы наоборот выросли на 15,7%. Это произошло из-за сокращения внутреннего спроса.
Поэтому страна сократила общий импорт на 12,4%, но, несмотря на это, до сих пор покупает энергоносители, уголь и большинство металлов и руды со значительными скидками в России.