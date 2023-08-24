МИД Германии разочарован эффектом санкций на Россию

По словам политики логика демократии не действует в автократических странах, а экономические санкции, которые должны иметь экономический эффект – не действуют.

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Анналена Бербок Министерство иностранных дел Германии Мы обнаружили, что с помощью рациональных решений, рациональных мер, согласующих между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся.

Напомним! 23 июня ЕС утвердил 11 пакет санкций против России, запрещающий заходить в порты и шлюзы союза судам, которых компетентные органы подозревают в причастности к перевозке подсанкционной нефти.

Китай сократил импорт российской продукции

В июле Китай импортировал российскую продукцию на 9,2 миллиарда долларов, то есть на 8% меньше чем в июне. В текущем месяце объемы наоборот выросли на 15,7%. Это произошло из-за сокращения внутреннего спроса.

Поэтому страна сократила общий импорт на 12,4%, но, несмотря на это, до сих пор покупает энергоносители, уголь и большинство металлов и руды со значительными скидками в России.

Обратите внимание! Россия напротив увеличивает объемы импорта китайской продукции. В июле показатель составил 10,3 миллиарда долларов, что на 52% больше, чем в предыдущем месяце.