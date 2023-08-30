ЕС готов предоставить варианты применения замороженных российских активов
В Еврокомиссии заявили о готовности предоставить предложение Украине.
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Мы готовы предоставить юридическое предложение с учетом нынешних обсуждений этого вопроса.
Этот вопрос активно обсуждался на последнем заседании Европейского Совета в конце июня между лидерами государств и правительств союза.
Мы работаем с испанским председательством по поэтапному подходу и поддерживаем эти дискуссии. Мы также направили соответствующий документ испанскому председательству в конце июля,
– добавил он.
В настоящее время продолжается работа с партнерами G7. Комиссия готова предоставить подробное предложение с учетом обсуждений с государствами-членами.
Глава МИД Германии выразила разочарование санкциями против России
По словам министерши, логика демократии не действует в автократических странах, а экономические санкции, которые должны иметь экономический эффект – не действуют.
Мы обнаружили, что с помощью рациональных решений, рациональных мер, согласующих между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся.
– заявила Анналена Бербок.