Почему доллар на прошлой неделе вырос

Напомним, что с начала августа покупка доллара в обменниках в среднем выросла почти 70 копеек, а продажа – на гривну. Как рассказала банкир Анна Золотько показатели доллара на уровне 37,8 – 38,2 гривны – это признак того, что на рынке повышена нервозность.

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Кроме этого, наблюдается значительная волатильность, а спред между курсами купли и продажи увеличился – в пределах одного дня колебания курса иногда составляли более 20 копеек.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, во время разговора с 24 Каналом рассказал, что рынок ожидал таких изменений, потому что девальвационные ожидания были повышены.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Кроме того, если сравнивать с предыдущим периодом, а именно весной, у нас сейчас значительно сократился экспорт, импорт растет.

Увеличение дефицита торгового баланса: если вкратце, то НБУ компенсирует дефицит торгового баланса на межбанке интервенциями. Например, весной интервенции НБУ были где-то 260 миллионов долларов еженедельно. Сейчас интервенции выросли до 468 миллионов еженедельно.

Интервенции Это целенаправленное влияние центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс. Это осуществляется посредством продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты.

Аграрный сектор: сейчас экспорт в этой отрасли рухнул на 30% после прекращения зерновой сделки со стороны России. Многие агрохолдинги заявляют, что они снизили существенно экспорт, а некоторые – вообще до 0. А вот другие компании, например Метинвест, заявила, что испытывает проблемы с логистикой через Польшу, потому что порты загружены и отсутствуют грузовые мощности.

сейчас экспорт в этой отрасли рухнул на 30% после прекращения зерновой сделки со стороны России. Многие агрохолдинги заявляют, что они снизили существенно экспорт, а некоторые – вообще до 0. А вот другие компании, например Метинвест, заявила, что испытывает проблемы с логистикой через Польшу, потому что порты загружены и отсутствуют грузовые мощности. Вероятность еще одного энергокризиса: есть ожидание, что проблемы, которые могут возникнуть в осенне-зимний период из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, приведут к еще большему "перекосу" баланса. Все потому, что некоторые предприятия будут приостановлены, а соответственно товары нужно будет дополнительно импортировать.

есть ожидание, что проблемы, которые могут возникнуть в осенне-зимний период из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, приведут к еще большему "перекосу" баланса. Все потому, что некоторые предприятия будут приостановлены, а соответственно товары нужно будет дополнительно импортировать. Импортеры: осень – это активный деловой сезон, поэтому накануне импортеры всегда закупаются и формируют свои заявки на этот период, чтобы все доехало и было в достаточном объеме. Таким образом, формируется дополнительный спрос на доллар.

осень – это активный деловой сезон, поэтому накануне импортеры всегда закупаются и формируют свои заявки на этот период, чтобы все доехало и было в достаточном объеме. Таким образом, формируется дополнительный спрос на доллар. Проверки в обменниках: известно, что из-за этого на рынке формируются дополнительные "перекосы" именно на наличные.

известно, что из-за этого на рынке формируются дополнительные "перекосы" именно на наличные. Решение о гибком курсе: Сейчас банки анализируют ситуацию с курсом и ожидают решения Нацбанка о переходе к гибкому курсу. Регулятор может принять решение как в сентябре, так и в октябре. Соответственно, есть рыночные ожидания: либо фиксированный курс повысят, либо перейдут к гибкому курсообразованию, но в фиксированных рамках.

Интересно, что на курс влияет и то, что растет количество беженцев, уезжающих из Украины. Эксперт говорит, что они тоже формируют дополнительный спрос на валюту.

Наличный рынок не так важен, как мы думаем

Впрочем, Олег Гетман, экономический эксперт, добавляет 24 Каналу – то, что мы видим в обменниках, на наличном рынке, это мелкие ситуации, если сравнивать с безналичным рынком, межбанком.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы На безналичности проходят все ключевые операции: экспортно-импортные операции, банковские операции, конвертации, вся аграрная и металлургическая продукция. То есть, все операции происходят по курсу 36,6 гривны.

Эксперт добавляет, что сейчас вполне прогнозируемая и стабильная ситуация. Нацбанку хватает на все, чтобы "сглаживать" любые колебания и удовлетворять потребности экспортеров/импортеров.

Важно! На сегодняшний день золото-валютные резервы превысили 41 миллиард долларов – это рекордная сумма за все годы независимости Украины.

Следовательно, валюта от партнеров поступает с избытком. Это касается безналичного рынка, который составляет 90% всех продаж. А 10% – это наличный рынок, на который влияет что угодно. А именно ситуация на черном рынке, когда увеличивается работа теневых схем.

Чего ждать осенью в отношении курса

Обратите внимание, что НБУ намерен отпустить курс. Еще в июле регулятор обнародовал стратегию валютных послаблений. Впрочем, точных дат, когда будут введены послабления, нет.

Гетман добавляет, что регулятор давно шел к этому. И он и его коллеги как эксперты аналитического центра давно предлагали переходить к гибкому курсу, ведь угроз девальвации нет.

Как я уже отмечал: у нас есть рекордные золото-валютные резервы, у нас есть поступление валюты, у нас есть профицитный текущий платежный баланс. Так что, если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации – укрепления гривны до 35 или до 33 гривен,

– отмечает эксперт.

Поэтому, по мнению господина Олега, осенью стоит ожидать того, что Нацбанк решится отпустить курс и перейдет к гибкому курсообразованию, как это и должно быть в развитой экономике.

А вот по прогнозам Шевчишина цена доллара сможет немного снизиться в дальнейшем, но это будет рыночное колебание. Между тем постоянного какого-то снижения не стоит ожидать. Более того, эксперт говорит, что не ожидает до конца года, что доллар будет находиться и дальше на уровне 37 гривен, как это было раньше.

Стоимость валюты может снизиться на день или несколько дней, но какое-нибудь устойчивое снижение вряд ли будет. Тем более если Нацбанк изменит валютную политику, а соответственно изменит фиксированный курс, то межбанк и наличный курс будут близки друг к другу,

– добавляет он.

По мнению господина Андрея, это будет в пределах 41 – 42 гривен. Возможно, наличный курс будет даже немного выше.

Какой курс доллара