Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 23 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,7 гривны (+20 копеек против 22 августа), а продажа – 38,5 гривны (+20 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41,3 гривны (+25 копеек), а продают в среднем по 42,15 гривны (+25 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (-25 копеек), а продажа – 38,7 гривны (+34 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,36 гривны (-29 копеек), а продажа – 42,23 гривны (+23 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,27 гривны (+20 копеек), а продажа – 38,60 гривны (+35 копеек).
- Евро покупают за 41,7 гривны (+12 копеек), а продают за 42,2 гривны (+35 копеек).
Почему доллар резко вырос в цене
Финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал "Минфину", что взлет курса состоялся по некоторым причинам, а именно по проверкам в валютообменниках.
Действительно, за последние дни наличный курс доллара растет. Причем в части обменников финансовых компаний еще и сохраняется многокурсовость, когда сделки по "белым" долларам по курсу купли/продажи отличаются по сравнению с ценниками по "синим" долларам, что является нонсенсом для всех стран, кроме нашей.
В результате проверок количество работающих точек обмена сократилось.
Сокращение точек при сохранении потребностей в валютных операциях всегда шанс заработать на этом. Это и приводит к повышению ценников обменок,
– добавляет Козырев.