Курс валют в банках

По данным "Минфина", 22 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,5 гривны (без изменений против 21 августа), а продажа – 38,3 гривны (+10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41,05 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,9 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,67 гривны (+1 копейка), а продажа – 38,32 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продажа – (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,42 гривны (+8 копеек), а продажа – 41,97 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,07 гривны (+15 копеек), а продажа – 38,25 гривны (+8 копеек).

(+15 копеек), а продажа – (+8 копеек). Евро покупают за 41,58 гривны (+9 копеек), а продают за 41,85 гривны (+5 копеек).

Что будет с курсом этой недели

Как рассказала 24 Каналу банкирша Анна Золотько на прошлой неделе на рынке наблюдалась повышенная нервозность. Однако, скорее всего, она будет сохраняться и на этой неделе, добавляет эксперт.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Возможные дополнительные выплаты украинцам в канун Дня Независимости могут стать дополнительным фактором поддержки спроса на иностранную валюту со стороны населения. Хотя стратегически в ближайшее время ситуация должна успокаиваться.

По прогнозам Золотько, в ближайшие дни наличный курс доллара будет находиться в диапазоне. 37,6 – 38,5 гривны.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.