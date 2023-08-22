Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 22 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,5 гривні (без змін проти 21 серпня), а продаж – 38,3 гривні (+10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,05 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 41,9 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,67 гривні (+1 копійка), а продаж – 38,32 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продаж – (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,42 гривні (+8 копійок), а продаж – 41,97 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,07 гривні (+15 копійок), а продаж – 38,25 гривні (+8 копійок).

(+15 копійок), а продаж – (+8 копійок). Євро купують за 41,58 гривні (+9 копійок), а продають за 41,85 гривні (+5 копійок).

Що буде з курсом цього тижня

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько минулого тижня на ринку спостерігалася підвищена знервованість. Однак скоріш за все вона зберігатиметься й цього тижня, додає експертка.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ймовірні додаткові виплати українцям напередодні Дня Незалежності можуть стати додатковим чинником підтримки попиту на іноземну валюту з боку населення. Хоча стратегічно найближчим часом ситуація має почати заспокоюватися.

За прогнозами Золотько найближчими днями готівковий курс долара знаходитиметься в діапазоні 37,6 – 38,5 гривні.

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