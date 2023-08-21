Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 21 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,5 гривні (+10 копійок проти 18 серпня), а продаж – 38,2 гривні (+10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривню (+20 копійок), а продають в середньому за 41,8 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,30 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,25 гривні (-13 копійок), а продаж – 41,80 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,92 гривні (+2 копійки), а продаж – 38,17 гривні (+7 копійок).
- Євро купують за 41,49 гривні (+4 копійки), а продають за 41,8 гривні (+5 копійок).
Що буде з курсом наприкінці літа
Як розповів 24 каналу банкір Тарас Лєсовий єдиний курс валют буде прагнути досягти "комерційного" рівня, а не офіційного. Відтак в останній тиждень серпня фактично курсова ситуація стане "натяком" на подальший розмір єдиного курсу.
З 21 по 27 серпня не варто очікувати особливої курсової динаміки. Так межі допустимих коливань долара і євро збережуться на рівні початку серпня: це 37,2 – 37,7 гривні за долар та 40,7 – 42 гривень за євро.