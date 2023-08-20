Прогнози щодо курсу долара погіршилися

У липні цього року фінансові аналітики прогнозували, що курс досягне позначки 40,26 гривні за долар протягом наступного року. Проте у червні вони очікували, що ця цифра буде дещо меншою – 39,54 гривні.

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Очікування населення теж не відстають від аналітиків, у липні вони очікували на курс 39,75 гривні, тоді як у червні на 39,66 гривні.

Зверніть увагу! У липні банкіри спрогнозували, що курс долара зміниться протягом року до 40,54 гривні.

Прогноз курсу долара на середину серпня

Через наближення осіннього періоду та побоювання українців щодо повторення енергетичної кризи, долар може дещо посилитися. Валютний попит на сірому ринку теж може дещо зрости.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зараз ми знаходимося у доволі сприятливому для гривні часовому проміжку – в середині місяця попит на валюту з боку населення зазвичай знижується. Тому я не прогнозую подальшого зростання курсу. Щоправда, з огляду на сформований на ринку фактичний баланс між попитом та пропозицією, й зміцнення гривні, схоже, чекати не варто.

Тож очікується, що до кінця цього тижня курс долара коливатиметься в рамках 37,3 – 37,8 гривні.