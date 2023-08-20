Прогнозы по курсу доллара ухудшились
В июле этого года финансовые аналитики прогнозировали, что курс достигнет отметки 40,26 гривны за доллар в течение следующего года. Однако в июне они ожидали, что эта цифра будет несколько меньше – 39,54 гривны.
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Ожидания населения тоже не отстают от аналитиков, в июле они ожидали курс 39,75 гривны, тогда как в июне на 39,66 гривны.
Прогноз курса доллара на середину августа
Из-за приближения осеннего периода и опасения украинцев по поводу повторения энергетического кризиса, доллар может несколько усилиться. Валютный спрос на сером рынке тоже может несколько возрасти.
Сейчас мы находимся в благоприятном для гривни временном промежутке – в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса. Правда, учитывая сложившийся на рынке фактический баланс между спросом и предложением и укрепления гривни, похоже, ждать не стоит.
Ожидается, что до конца этой недели курс доллара будет колебаться в рамках 37,3 - 37,8 гривны.