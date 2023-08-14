Що було з курсом долара минулого тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що минулого тижня вартість американського долара на готівковому ринку залишалася стабільною. Учасники ринку робили неодноразові спроби закріпити висхідний курсовий тренд, але реального попиту на ринку виявилося недостатньо.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку З іншого боку, попри доволі спокійні показники купівлі та продажу населенням іноземної валюти, курсової корекції, на яку ринок розраховував минулого тижня, так і не відбулося. Протягом всього тижня курс продажу долару знаходився в діапазоні 37,3 – 37,5 гривні.

Вона повідомила, що за даними НБУ, обсяг проданої українцями валюти протягом майже всього тижня перевищував обсяг купленої. Тож ситуація на ринку дуже схожа на таку ж станом на середину літа, коли долар помірно дешевшав та наближався до показників МВРУ. Попри це, ринку поки вдається утримувати курс на поточному рівні.

Яким буде долар цього тижня

На думку Золотько, наближення осіннього періоду та активізація побоювань українців щодо повторення енергетичної кризи через обстріли інфраструктури можуть дещо посилити долар. Це своєю чергою, може підвищити попит на валюту на сірому ринку.

Зараз ми знаходимося у доволі сприятливому для гривні часовому проміжку – в середині місяця попит на валюту з боку населення зазвичай знижується. Тому я не прогнозую подальшого зростання курсу. Щоправда, з огляду на сформований на ринку фактичний баланс між попитом та пропозицією, й зміцнення гривні, схоже, чекати не варто,

– пояснила вона.

За її прогнозами, найближчими днями курс продажу американської валюти знаходитиметься в діапазоні 37,3 – 37,8 гривні.

Як змінився курс долара за вихідні

У банках курс долара не змінився за вихідні, тоді як в обмінниках продаж здорожчав на 8 копійок, а купівля впала на 6 копійок. На чорному ринку теж спостерігався певний неспокій, але у межах 1 – 3 копійок.

У банках: купівля – 37 гривень, продаж – 37,6 гривні;

купівля – 37 гривень, продаж – 37,6 гривні; В обмінниках: купівля – 37,05 гривні, продаж – 37,6 гривні;

купівля – 37,05 гривні, продаж – 37,6 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,38 гривні, продаж – 37,5 гривні.

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