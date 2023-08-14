Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 14 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37 гривень (без змін проти 11 серпня), а продаж – 37,6 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,55 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,05 гривні (-6 копійок), а продаж – 37,6 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41 гривня (-5 копійок), а продаж – 41,45 гривні (-6 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,38 гривні (+3 копійки), а продаж – 37,5 гривні (+1 копійка).
- Євро купують за 41,14 гривні (-6 копійок), а продають за 41,4 гривні (-5 копійок).
Прогноз щодо курсу на цей тиждень
У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня будуть відчутні "інерційні" процеси на готівковому валютному ринку. Це може позначитися на курсовому коридорі.
Як додає Лєсовий, відносна стабільність на валютному ринку триватиме до початку осені.
До осені не варто очікувати глобальних "рухів" в бік, наприклад, єдиного курсу. Крім того, на готівковий ринок тиснутиме нерозв'язана проблема експорту української сільгосппродукції та активізація наступальних дій ЗСУ.