Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 14 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (без изменений против 11 августа), а продажа – 37,6 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,55 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,05 гривны (-6 копеек), а продажа – 37,6 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-5 копеек), а продажа – 41,45 гривны (-6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,38 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,5 гривны (+1 копейка).
- Евро покупают за 41,14 гривны (-6 копеек), а продают за 41,4 гривны (-5 копеек).
Прогноз по курсу на эту неделю
В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе будут ощутимы "инерционные" процессы на наличном валютном рынке. Это может сказаться на курсовом коридоре.
Как добавляет Лесной, относительная стабильность на валютном рынке будет продолжаться до начала осени.
До осени не стоит ожидать глобальных "движений" в сторону, например, единого курса. Кроме того, на наличный рынок будет давить нерешенная проблема экспорта украинской сельхозпродукции и активизация наступательных действий ВСУ.