Так, в обмінниках за один долар росіяни повинні викласти тепер 100 рублів, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Звернімо увагу, що попереднього разу такий курс був на початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також Безлад і корупція: як Росія стає біднішою через виплати військовим

Рубль продовжує знецінюватися

Власне, такий низький курс рубля фіксували востаннє у березні 2022 року. Зрештою, російський рубль знову полетів у прірву 11 серпня.

Повернімося до березня 2022 року. Як зазначили експерти, тоді по російському фінансовому ринку вдарили перші пакети санкцій. І саме тоді економіка країни-агресорки перебувала під тиском геополітичної невизначеності, пов'язаної з нападом на Україну.

Ясна річ, що у Росії намагалися з усіх сил приховати масштаби проблем. Ба більше, навіть запевняли, що економіка оговтується й адаптовується до санкцій.

А тепер – до курсу рубля станом на 11 серпня. Незалежні фінансові аналітики і тут знайшли пояснення. Мовляв, основний чинник – дефіцит пропозиції валюти на ринку, спричинений високим попитом на неї.

Останнє ж пов'язано зі скороченням експортних доходів. А ось тут уже винне зниження фізичних обсягів постачання, а також цін на сировину. А ще на ситуацію з курсом впливає відтік капіталу.

Рубль у трійці найслабших валют: чому так відбувається