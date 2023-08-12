Так, в обмінниках за один долар росіяни повинні викласти тепер 100 рублів, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Звернімо увагу, що попереднього разу такий курс був на початку повномасштабного вторгнення.
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Рубль продовжує знецінюватися
Власне, такий низький курс рубля фіксували востаннє у березні 2022 року. Зрештою, російський рубль знову полетів у прірву 11 серпня.
Повернімося до березня 2022 року. Як зазначили експерти, тоді по російському фінансовому ринку вдарили перші пакети санкцій. І саме тоді економіка країни-агресорки перебувала під тиском геополітичної невизначеності, пов'язаної з нападом на Україну.
Ясна річ, що у Росії намагалися з усіх сил приховати масштаби проблем. Ба більше, навіть запевняли, що економіка оговтується й адаптовується до санкцій.
А тепер – до курсу рубля станом на 11 серпня. Незалежні фінансові аналітики і тут знайшли пояснення. Мовляв, основний чинник – дефіцит пропозиції валюти на ринку, спричинений високим попитом на неї.
Останнє ж пов'язано зі скороченням експортних доходів. А ось тут уже винне зниження фізичних обсягів постачання, а також цін на сировину. А ще на ситуацію з курсом впливає відтік капіталу.
Рубль у трійці найслабших валют: чому так відбувається
- Як зазначають журналісти, одна з головних причин – санкції, накладені на країну.
- Але це ще не все. Адже на вартість російської валюти також вплинув відтік валюти з країни-агресорки.
- А ще ускладнюють ситуацію для ворога умови торгівлі на зовнішніх ринках.
- Не варто забувати також, що витрати з бюджету Росії продовжують рости. Натомість зворотну динаміку демонструють доходи від експорту нафти та газу.
- Що стосується трійки найслабших валют. То мовиться про рейтинг серед країн, які розвиваються. Його також поповнили турецька ліра й аргентинське песо.