Очевидно, у Кремлі не очікували, що так звана "СВО" затягнеться й триватиме 18 місяців. Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Гроші скоро закінчаться

Зарплати, які вище середнього рівня у декілька разів, розганяють інфляцію у Росії. 200 тисяч рублів, які нібито виплачують російським окупантам, за нинішнім курсом це приблизно 2 тисячі доларів.

Видача таких зарплат великій кількості людей породжує інфляцію. Російська влада, звісно, не планувала так довго платити. Вона збиралася швидше закінчити так звану "СВО" й грошей мало вистачити на те, щоб "безболісно товаришів" забезпечувати цими зарплатами,

– сказав Фейгін.

Російський правозахисник припустив, що скоро країні-терористу не вистачатиме грошей. Ймовірно, у ситуації з виплатою зарплат військовим у Росії працюють різні корупційні схеми.

"Тут комбінація факторів, які сприяють тому, що люди цих грошей не бачать, а родичі тим більше. Десь притримують, десь не дають, чекають поки здохне чи загине. У Росії бардак і корупція, а контроль над виконанням дуже умовний", – зазначив Фейгін.

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Рубль у трійці найслабших валют світу

Зараз російська економіка переживає не найкращі часи. Особливо тішить стрімка девальвація рубля. Курс долара США впритул наблизився до позначки у 100 рублів. З початку року російська валюта системно слабшає.

Головними причинами падіння рубля є санкції країн Заходу, відтік валюти з Росії, ускладнення умов торгівлі на зовнішніх ринках. Крім того, витрати з російського бюджету зростають, а доходи від експорту нафти та газу демонструють зворотну динаміку.

У січні 2023 року рубль увійшов до трійки найслабших валют серед країн, які розвиваються. До цього переліку також увійшли турецька ліра та аргентинське песо.

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