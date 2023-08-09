На відео, яке потрапило в соцмережі, зафіксовано конфлікт між кількома росіянками. Вони дуже емоційно сперечаються, чути погрози. Цей випадок показує, що в Росії популярна практика доносів.
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Що саме сталося
Відповідно до повідомлень у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, у Краснодарі плели маскувальні сітки просто на дитячому майданчику. Одна з мешканок попросила цього не робити – і пропагандистів поплавило. Вони почали фільмувати жінку, яка мала сміливість виступити проти їхньої діяльності.
Чути, як одна з пропагандонок кричить, що у дворі сітки "матері плетуть своїм синам", а дружини – чоловікам. Вони закидали жінці, що та "сидить на лавочці спокійно, бо хтось там х*рачить в окопах".
Жінка не погодилася з ними.
Я своїх дітей і чоловіка не продавала на війну,
– резюмувала вона.
Тоді їй почали погрожувати "написати заяву" та закликали "наговорити" більше – щоб побільше наскаржитися в правоохоронні органи, мовляв, тут хтось виступив проти "СВО".
Жінка, на яку нападали, запитувала: "А що ви на мене напишете – донос? А про що – що я не така с*ка, як ви?" На це ті, хто їй погрожував, погодилися, що так – це буде донос.
У коментарях під відео пишуть, що жінці погрожують "здачею" до ФСБ і навіть убивством. Вона нібито "дискредитує" російську армію замість того, щоб "молитися на солдатів". Також лунають погрози на адресу її родини.
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Що в голові у мешканців боліт
- Росіяни бісяться як можуть – поки мають час. Наприклад, переписують підручники з історії. У соцмережах жартують: давайте напишемо їх олівцем, бо раптом будуть нові зміни. Зі сторінок нових підручників діти зможуть дізнатися, що Україна – "ультранаціоналістична" держава, а Росія – "країна можливостей". Також перепишуть розділи про 1970 – 2000 роки.
- Також після встановлення тризубу на щиті Батьківщини-матері росіяни випустили дикий пропагандистський ролик. У ньому по Києву запускають матрьошку, яка влучає у щит – і вуаля –повертає радянський герб. Українці вже відповіли на цей ролик.
- Слід розуміти, що більшість росіян живе у паралельній реальності, де вони перемагають, а українці відступають. Насправді усе навпаки. Російська бойова авіація здійснює по сто вильотів на день, але все безрезультатно. Навіть Шойгу не повірив у пропагандистські казочки: слухаючи бадьорі звіти нібито фронтових командирів, він бліднув і відводив погляд.