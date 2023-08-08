У відверто тупому (як і все, що клепає російська пропаганда) мультику Росія атакує "Батьківщину-матір" матрьошкою, інформує 24 Канал. До слова, цей свій "символ" теж не має нічого спільного з "болотами" – його, як і все інше, країна-терористка просто вкрала.

Зверніть увагу Пропагандиста Корчевнікова поплющило через тризуб на "Батьківщині-Матері"

Коли росіяни атакують монумент цієї матрьошкою, український тризуб начебто розсипається на уламки (як майбутнє Росії), тим часом внизу знову з'являється радянський символ.

У Центрі протидії дезінформації зауважили, що "хворим мріяти не заборонено".

Потужна відповідь України

Алекс Сторожук (з ніком dude.rec) – спеціаліст по візуальних ефектах – створив потужну відповідь на російський крінж. У створеному відео матрьошка, яку відкидає з вільної української землі воїн ЗСУ, летить у єдиному правильному напрямку – на Кремль. Вона приносить у країну-терористку неабияку "бавовну".

dude.rec створив потужну відповідь на російський трешовий мультфільм: дивіться відео

Що ж, нам залишається чекати, доки кадри з відео оживуть у реальності. А це неодмінно відбудеться.