Російський пропагандист надзвичайно любить Радянський Союз та досі виношує його спадок. Саме тому він в істериці від декомунізації українського пам'ятника.
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Істерика російського пропагандиста
Російський імперець Борис Корчевніков видав цілий істеричний монолог щодо декомунізації "Батьківщини-матері". Зокрема, назвав зняття герба СРСР з памятнику "згвалтуванням російської жінки". Згодом він почав нести маячню про її "звільнення російським солдатом", якого він назвав "сином" та "помсту".
Вона каже: "Прийди, російський солдате, прийди, мій сину, і захисти мене!",
– викрикував Корчевніков.
Також він почав порівнювати герб України та символ СРСР. Пропагандист стверджував, що пам'ятник розбирають і взагалі, що вона "неначе здається". Корчевніков активно намагався "зіграти роль пам'ятника" та нібито з його слів кричав про "звільнення". У моменти істерики Корчевніков навіть ілюстрував руками герб України.
Корчевніков ілюструє герб України / пропагандистські ЗМІ
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Декомунізація "Батьківщини-матері"
- Попри закон про декомунізацію, на щиті "Батьківщини-матері" досі залишався герб СРСР. У 2022 році у Дії провели опитування, у результаті якого українці проголосували за заміну герба на український.
- Демонтаж та заміна має завершитися до Дня Незалежності України. Наразі українцям вже показали кадри того, як радянський символ відходить в історію.
- Національний музей історії України також запропонував перейменувати монумент на "Україна-мати". На думку керівників, пам'ятник відображає вже зовсім інший етап історії і відображає незламність українців.
- Після атак дронів на Москву у Держдумі Росії навіть пропонували вдарити по "Батьківщині-матері".