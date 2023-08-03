Российский пропагандист очень любит Советский Союз и до сих пор вынашивает его наследство. Именно поэтому он в истерике от декоммунизации украинского памятника.
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Истерика русского пропагандиста
Российский имперец Борис Корчевников издал целый истерический монолог по поводу декоммунизации "Родины-матери". В частности, назвал снятие герба СССР с памятника "изнасилованием советской женщины". Впоследствии он начал нести бред об ее "освобождении русским солдатом", которого он назвал "сыном" и "отмщением".
Она говорит: "Приди, русский солдат, приди, мой сын, и защити меня!",
– выкрикивал Корчевников.
Он начал сравнивать герб Украины и символ СССР. Пропагандист утверждал, что памятник разбирают и вообще, что она "как будто сдается". Корчевников активно пытался "сыграть роль памятника" и якобы за его словами кричал об "освобождении". В моменты истерики Корчевников даже иллюстрировал руками герб Украины.
Корчевников иллюстрирует герб Украины / пропагандистские СМИ
Пропагандист Корчевников начал истерику из-за киевской "Родины-Мать": смотрите видео
Декоммунизация "Родины-матери"
- Несмотря на закон о декоммунизации, на щите "Родины-матери" до сих пор оставался герб СССР. В 2022 году в Действии провели опрос, в результате которого украинцы проголосовали за замену герба украинским.
- Демонтаж и замена должны завершиться ко Дню Независимости Украины. Пока украинцам уже показали кадры того, как советский символ уходит в историю.
- Национальный музей истории Украины также предложил переименовать монумент в "Украина-мать". По мнению руководителей, памятник отражает уже совсем другой этап истории и отражает несокрушимость украинцев.
- После атак дронов на Москву в Госдуме России даже предлагали ударить по "Родине-матери".