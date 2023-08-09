Через атаку дронами у ніч проти 9 серпня росіяни вимагають ядерного удару по Києву. Про це пишуть російські пропагандисти, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронами

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що "була спроба прольоту на Моску двох бойових безпілотників", але їх збила російська ППО.

Згідно з повідомленнями росіян, це сталося на околицях Москви: один дрон буцімто збили у районі Домодедово, інший – біля Мінського шосе. У Домодедово й Одінцово чули вибухи вночі – о 2:40 та 2:50. Постраждалих ніби нема.

До чого закликають росіяни

Хоча російське міноборони і стверджує, що всі дрони збили, росіяни просто нестямляться. Вони ніяк не можуть повірити, що війна закономірно прийшла на їхню територію.

За їхніми словами, це "тероризм", за який Київ має відповісти. Зокрема дехто закликає до ядерного удару по українській столиці: "що швидше вдаримо, то менше жертв буде". Це жалюгідні та цинічні заяви, адже Україна не використовує протикорабельні ракети проти міст-мільйонників. А два нещасні дрони уже налякали "велику" російську націю.

Окрім диванної аналітики щодо кількості та розміщення ППО, росіяни відверто пишуть: "До Герасимова великі питання". І не тільки до нього – питання є і до інших командирів. А це вже цікаво.

Росіяни бісяться через атаку дронами 9 серпня / Скриншоти із соцмереж

Момент нібито збивання дронів: дивіться відео

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Інші істерики росіян

Щойно у Росії щось стається – там закликають до "відплати".