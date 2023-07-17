Він вкотре закликав підривати будинки та бити по Києву. Свою істерику Медведєв висловив у соцмережі, інформує 24 Канал.

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Нова порція маразму від Медведєва

Так, експрезидент країни-агресорки розізлився через потужну "бавовну" у Криму і вкотре назвав усіх "терористами".

Світовий та наш власний досвід показує, що з терористами неможливо боротися міжнародними санкціями, залякуванням чи напучуваннями. Вони розуміють лише мову сили. Тільки персональні та зовсім негуманні методи,

– пролепетав Медведєв.

Через свою лють він закликав підривати будинки українців, а також "знищувати найвище керівництво".

"Тому треба підривати їхні власні будинки та будинки їхніх родичів. Шукати та ліквідувати їхніх спільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними. Але головне – знищувати найвище керівництво терористичних формувань, у яких би щілинах ці комахи не ховалися. Це важко, але можливо", – сказав Медведєв.

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