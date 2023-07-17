Він вкотре закликав підривати будинки та бити по Києву. Свою істерику Медведєв висловив у соцмережі, інформує 24 Канал.
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Нова порція маразму від Медведєва
Так, експрезидент країни-агресорки розізлився через потужну "бавовну" у Криму і вкотре назвав усіх "терористами".
Світовий та наш власний досвід показує, що з терористами неможливо боротися міжнародними санкціями, залякуванням чи напучуваннями. Вони розуміють лише мову сили. Тільки персональні та зовсім негуманні методи,
– пролепетав Медведєв.
Через свою лють він закликав підривати будинки українців, а також "знищувати найвище керівництво".
"Тому треба підривати їхні власні будинки та будинки їхніх родичів. Шукати та ліквідувати їхніх спільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними. Але головне – знищувати найвище керівництво терористичних формувань, у яких би щілинах ці комахи не ховалися. Це важко, але можливо", – сказав Медведєв.
Потужні вибухи на Кримському мосту: останні новини
- На Кримському мосту вночі 17 липня квітла "бавовна", а місцеві бідкалися про "гучні звуки вибухів".
- Згодом стало відомо, що на мості все ж ушкодження дорожньої покрівлі та, ймовірно, опор.
- За даними джерел 24 Каналу, відновити повноцінний рух на Кримському мосту Росія не зможе. На це ворогу знадобиться щонайменше 1 – 2 роки.
- Джерела у Службі безпеки України повідомили, що атака на Кримський міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та військово-морських сил нашої держави.
- Слідчий комітет Росії поспішив заявити, що нібито порушив кримінальну справу за статтею "теракт". Мовляв, за даними слідства, через "терористичну атаку, вчинену спецслужбами України" в ніч на 17 липня, пошкоджено одну з секцій Кримського мосту.
- До речі, російська влада опублікувала офіційне відео з Кримського мосту, на якому в ніч проти 17 липня пролунали два вибухи. На кадрах видно, як сильно міст "приліг".