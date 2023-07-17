На відео помітно, як люди у формі прибирають уламки з дуже похиленої ділянки мосту. Перші офіційні кадри в Росії опублікував слідчий комітет, пише 24 Канал.
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Які наслідки вибухів для Кримського мосту
У російському слідчому комітеті заявили, що "продовжують роботу" на місці події на Кримському мосту.
Ще вранці писали, що Росія скерувала на міст слідчих-криміналістів для проведення слідчих дій через вибухи.
Як виглядає Кримський міст: дивіться відео
Буквально перед цим російський слідчий комітет заявив, що через вибухи на мосту вони нібито відкрили справу за статтею "теракт".
Вороги також розповіли, що у ніч проти 17 липня Україна пошкодила одну з секцій Кримського мосту. Росіяни нібито вже призначили "необхідні експертизи" та шукають "винних".
Як коментують атаку по Кримському мосту в СБУ та ГУР
- Речник української розвідки Андрій Юсов вранці 17 липня у коментарі журналістам заявив, що руйнування секції моста спричинить у росіян проблеми з логістикою, що є плюсом для українських військ.
- Щодо додаткових коментарів, то представник розвідки пояснив, що причини багатокілометрових заторів та порушення мостових конструкцій на Кримському мосту вони не коментують.
- Щоправда, Юсов процитував слова керівника розвідки Кирила Буданова про те, що "Кримський міст – конструкція там зайва".
- Згодом джерела у Службі безпеки України розповіли 24 Каналу, що атака на Кримський міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та військово-морських сил нашої держави. Там також пояснили, що міст є законною ворожою ціллю для наших військових і уточнили, що атакували його з допомогою надводних дронів.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що відновити повноцінний рух на Кримському мосту Росія не зможе. На це ворогу знадобиться щонайменше 1 – 2 роки. Якщо поспіхом і без дотримання технологій відновлюватимуть, то можуть встигнути за рік, проте міст буде небезпечним для використання.