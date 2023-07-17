На відео помітно, як люди у формі прибирають уламки з дуже похиленої ділянки мосту. Перші офіційні кадри в Росії опублікував слідчий комітет, пише 24 Канал.

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Які наслідки вибухів для Кримського мосту

У російському слідчому комітеті заявили, що "продовжують роботу" на місці події на Кримському мосту.

Ще вранці писали, що Росія скерувала на міст слідчих-криміналістів для проведення слідчих дій через вибухи.

Як виглядає Кримський міст: дивіться відео

Буквально перед цим російський слідчий комітет заявив, що через вибухи на мосту вони нібито відкрили справу за статтею "теракт".

Вороги також розповіли, що у ніч проти 17 липня Україна пошкодила одну з секцій Кримського мосту. Росіяни нібито вже призначили "необхідні експертизи" та шукають "винних".

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