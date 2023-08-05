Після вдалих спецоперацій СБУ та ВМС України у Чорному морі інтернет-користувачі чекали на реакцію від Дмітрія Медведєва, щоб поглузувати з нього. Колишній президент Росії не забарився та почав прогнозовано бризкати слиною в соцмережах, передає 24 Канал.

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Що наговорив "Дімон" цього разу

Посіпака Владіміра Путіна почав свій допис з образ українців. Він звинуватив Україну в тому, що робить саме Росія, написавши "вир**ки розуміють тільки жорстокість і силу". Поза контекстом може навіть здатися, що в Медведєва прокинулася совість і він нарешті почав писали правду про свою країну-агресорку. Однак далі одіозний політик став визнавати терор Росії проти цивільного населення України та хизуватися цим.

Мабуть, їм (українцям – 24 Канал) мало ударів по Одесі, Ізмаїлу тощо,

– заявив він.

Далі Медведєв безпідставно звинуватив Київ у нібито бажанні створити в Чорному морі екологічну катастрофу, проігнорувавши той факт що російські окупанти самі її вже зробили в іншому регіоні, коли підірвали Каховську ГЕС. Після цього він повторив наратив кремлівської пропаганди про Польщу, яка буцімто хоче окупувати українські території. Цей фейк, до слова, неодноразово спростовувався.

Кремлівський поплічник, про чиї проблеми з алкоголем в інтернеті ходить дуже багато чуток, забув про протиріччя у своїй заяві та закінчив допис закликом до створення екологічної катастрофи у західній частині України. За його словами, це має бути "остаточне рішення щодо зернової угоди".

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