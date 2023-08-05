После удачных спецопераций СБУ и ВМС Украины в Черном море интернет-пользователи ждали реакции от Дмитрия Медведева, чтобы насмехаться над ним. Бывший президент России не заставил себя ждать и начал прогнозируемо брызгать слюной в соцсетях, передает 24 Канал.

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Что наговорил "Димон" на этот раз

Прихвостень Владимира Путина начал свое сообщение с оскорблений украинцев. Он обвинил Украину в том, что делает именно Россия, написав "убл**ки и вы**дки понимают только жестокость и силу". Вне контекста может даже показаться, что у Медведева проснулась совесть и он наконец начал писать правду о своей стране-агрессорке. Однако дальше одиозный политик стал признавать террор России против гражданского населения Украины и кичиться этим.

Пожалуй, им (украинцам – 24 Канал) мало ударов по Одессе, Измаилу и т.д.,

– заявил он.

Далее Медведев безосновательно обвинил Киев в якобы желании создать в Черном море экологическую катастрофу, проигнорировав тот факт, что российские оккупанты сами ее уже сделали в другом регионе, когда взорвали Каховскую ГЭС. После этого он повторил нарратив кремлевской пропаганды о Польше, которая якобы хочет оккупировать украинские территории. Этот фейк, к слову, не раз опровергался.

Кремлевский приспешник, о чьих проблемах с алкоголем в интернете ходит очень много слухов, забыл о противоречиях в своем заявлении и закончил сообщение призывом к созданию экологической катастрофы в западной части Украины. По его словам, это должно быть "окончательное решение по зерновой сделке".

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