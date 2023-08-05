Российские телеграм-каналы пишут, что после атаки беспилотника на правом борту "Сига" на расстоянии около 20 сантиметров над уровнем воды образовалась пробоина размером 2х1 метра. Ранее была информация, что "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения.

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При взрыве на танкере находились 11 человек, большинство из них получили легкие повреждения от обломков стекла, однако все, кроме кухарки, отказались от медицинской помощи. Женщина почувствовала себя плохо, и ей понадобилась помощь врачей.

После удара дрона на танкере повреждено машинное отделение, туда затекла вода. К "Сигу" отправили два буксира, а экипаж танкера выставил вокруг пробоины боновые заграждения.

Российский флот уже не кажется таким неуязвимым

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что после атак беспилотников на десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG в акватории Черного моря флот России уже не кажется таким неуязвимым.

То, что они думали будет работать им на пользу, а именно их флот, в современных условиях не кажется уже таким неуязвимым для других меньших, но более современных средств. Поэтому оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на всех территориях,

– подчеркнул Юсов.

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