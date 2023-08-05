Как сообщили в СБУ, спецоперация происходила по "классическому сценарию". Для атаки украинская спецслужба использовала надводный беспилотник, начиненный 450 килограммами тротила.

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Спецоперацию СБУ провела вместе с Военно-морскими силами ВСУ. При этом она прошла именно в территориальных водах Украины.

Один из самых мощных нефтяных танкеров

Танкер SIG был построен в 2014 году. Это один из самых мощных нефтяных танкеров России, после попадания дрона танкер начал тонуть.



Sig – коммерческий танкер, ходящий под флагом России / Фото vesselfinder.com

Справка. SIG IMO: 9735335 – коммерческий танкер, построенный в 2014 году. Это один из самых мощных нефтяных танкеров России, имеющий порт приписки Санкт-Петербург. Он доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, за что его США включили в санкционные списки. Танкер не является гражданским судном и попадает под запрет Минобороны Украины на перевозку грузов военного назначения.

После попадания дрона танкер начал тонуть

Российские телеграм-каналы со ссылкой на федеральное агентство морского и речного транспорта пишут, что танкер получил пробоину. Она образовалась в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Когда по судну попал дрон, оно находилось на южном подходе к незаконно построенному мосту через Керченский пролив.

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В то же время пропагандистские СМИ утверждают, что танкер на плаву. Хотя из него откачивают воду.

На фото, размещенных в сети, видно, что вода набралась внутри судна. Указано, что на момент удара на танкере находились 11 человек, однако о пострадавших не сообщается.

Важно! Ранее Минобороны Украины предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении портов России и украинских портов, которые расположены на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как таковые, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.