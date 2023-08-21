Минулого тижня курс сильно коливався

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня готівковий курс долара знаходився в коридорі 37,8 – 38,2 гривні. Такі показники були ознакою того, що на ринку підвищена знервованість.

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Відтак спред між курсами купівлі та продажу збільшився, а також спостерігалася значна волатильність. За словами Золотько, навіть в межах одного дня коливання курсу іноді складали понад 20 копійок.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ситуація, що склалася, почала відображатися й на настроях українців – статистика регулятора зафіксувала минулого тижня помітне збільшення попиту на валюту, яке зрештою призвело до зміни літнього тренду: населення протягом майже всього тижня купувало валюти більше, ніж продавало.

Крім того, збільшився й попит на придбання безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті.

Чи очікувати змін щодо курсу цього тижня

Попри усі коливання минулого тижня глибокого зростання вартості долара на готівковому ринку не відбулося:

Частина попиту почала перетікати до банків, де придбати валюту можна за курсом Міжнародного валютного ринку (МВР).

Та й готівкову валюту банківські установи здебільшого продають трохи дешевше, ніж небанківські обмінники, що стримує подальше зростання курсу.

За прогнозами співрозмовниці цього тижня, скоріш за все, підвищена знервовість на ринку зберігатиметься.

Ймовірні додаткові виплати українцям напередодні Дня Незалежності можуть стати додатковим чинником підтримки попиту на іноземну валюту з боку населення. Хоча стратегічно найближчим часом ситуація має почати заспокоюватися,

– каже Анна Золотько.

Зверніть увагу! Найближчими днями готівковий курс долара знаходитиметься в діапазоні 37,6 – 38,5 гривні.

Курс валют у банках, обмінниках та на чорному ринку

37,5 гривні (+10 копійок 38,2 гривні (+10 копійок). А євро: купівля – 41 гривня (+20 копійок), продаж – 41,8 гривні (+10 копійок). Станом на ранок 21 серпня купівля долара в банках, за даними "Мінфіну" , в середньому становила(+10 копійок проти 18 серпня ), а продаж –(+10 копійок). А євро: купівля –(+20 копійок), продаж –(+10 копійок).

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,30 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,25 гривні (-13 копійок), а продаж – 41,80 гривні (-5 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – (-13 копійок), а продаж – (-5 копійок). Курс на чорному ринку становить: купівля – 37,92 гривні (+2 копійки), а продаж – 38,17 гривні (+7 копійок). Продають євро за 41,8 гривні (+5 копійок), а продаж валюти становить – 41,49 гривні (+4 копійки).

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