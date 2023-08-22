Что происходит с курсом доллара

Наличный курс доллара начал расти. В большинстве финансовых учреждений по-прежнему сохраняется многокурсовость. Однако взлет курса произошел по другим причинам.

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Алексей Козырев Финансовый аналитик Действительно, за последние дни наличный курс доллара растет. Причем в части обменников финансовых компаний еще и сохраняется многокурсовость, когда сделки по "белым" долларам по курсу купли/продажи отличаются по сравнению с ценниками по "синим" долларам, что является нонсенсом для всех стран, кроме нашей.

По мнению аналитика, изменения курса на этой неделе произошли из-за более регулярных проверок валютообменников и аннулирования лицензии одной из крупнейших компаний ООО "Финод".

Козырь отмечает, что крупные сети валютообменников участились проверки правоохранителей и других контролирующих органов. Это сократило количество работающих точек обмена, особенно оптовых. Ведь многие сети, узнавая возможные проверки в их регионе, просто предпочитают не работать в это время.

Сокращение точек при сохранении потребностей в валютных операциях всегда шанс заработать на этом. Это и приводит к повышению ценников обменок,

– резюмирует он.

Ананлитик напоминает и о том, что 21 августа произошло аннулирование лицензии одной из самых крупных компаний ООО "Финод". Санкции ввели из-за невыполнения пунктов, которые ввел Нацбанк в отношении выявленных нарушений.

Это один из крупнейших операторов этого рынка, сокращающий и без того уменьшившееся количество обменников. В результате, имеем очередной "отряд оленей" по курсу. Считаю такое положение дел ситуативным и если граждане не будут реагировать на игру "на повышение" – все довольно быстро утихнет, хотя попытки раскачать рынок и курс будут продолжаться.

– подчеркнул Козырев

Какой курс валют в Украине сегодня

В банках:

продажа доллара – 38,3 гривны, покупка – 37,5 гривен;

продажа евро – 41,9 гривны, покупка – 41,05 гривны.

В обменниках:

продажа доллара – 38,32 гривны, покупка – 37,67 гривен;

продажа евро – 41,97 гривны, покупка – 41,42 гривны.

На черном рынке:

продажа доллара – 38,25 гривны, покупка – 38,07 гривен;

продажа евро – 41,85 гривны, покупка – 41,58 гривны.

Банкира Анна Золотько рассказала 24 Канала, которым, по идее, будет курс валют на этой неделе. По ее мнению, поразительных изменений не произойдет. Наличный курс доллара будет находиться в диапазоне 37,6 – 38,5 гривны.